Встреча будет без россиян: Зеленский раскрыл планы на переговоры в США

15:34 20.03.2026 Пт
Президент Украины назвал три вопроса, которые украинская делегация поднимет на встрече с чиновниками США
aimg Иван Носальский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Уже в эту субботу, 21 марта, состоится новая встреча украинских и американских чиновников. Переговоры пройдет без участия российской стороны.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Зеленский: делегация Украины едет на мирные переговоры в США, но не в полном составе

"У нас двусторонняя встреча. Украино-американская в США", - рассказал президент.

Что планируют обсудить

Он отметил, что, во-первых, украинская сторона хочет обсудить четкие или приблизительные даты новой встречи на трехстороннем уровне при участии России. Ее переносили уже несколько раз и сейчас нужно больше конкретики.

Во-вторых, Украине необходимо продолжать тесные контакты с США, поскольку недавно Вашингтон приостановил некоторые санкции против российской энергетики.

"Все это риски для нас, увеличение денег для РФ и увеличение их возможностей на фронте. Это небезопасно. Поэтому встреча с этой точки зрения также важна", - обратил внимание глава государства.

В-третьих, украинские и американские чиновники будут работать над двусторонними документами для будущего завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Почему на переговоры отправили политическую подгруппу

Президент напомнил, что в военном формате переговоров на трехстороннем уровне был прогресс. Украина, Россия и США согласовали, как мониторить режим прекращения огня, когда будет политическая воля. Пока что такой воли нет. Именно поэтому Украина отправила на переговоры политическую подгруппу.

"Мы понимаем, что русские не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорит, что их присутствие в Америке - это приоритет. Поэтому наша группа едет в США", - добавил он.

Переговоры переносили

Напомним, новый раунд переговоров Украины, России и США должен был пройти в начале марта. Но планы изменились, поскольку американцы начали войну против Ирана.

Пока что прогресса в политической части переговоров нет, поскольку Россия отказывается начинать прекращение огня без выполнения ее требований по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что территориальный вопрос можно обсуждать только на его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
