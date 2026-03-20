Встреча будет без россиян: Зеленский раскрыл планы на переговоры в США

Уже в эту субботу, 21 марта, состоится новая встреча украинских и американских чиновников. Переговоры пройдет без участия российской стороны.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас двусторонняя встреча. Украино-американская в США", - рассказал президент.

Что планируют обсудить

Он отметил, что, во-первых, украинская сторона хочет обсудить четкие или приблизительные даты новой встречи на трехстороннем уровне при участии России. Ее переносили уже несколько раз и сейчас нужно больше конкретики.

Во-вторых, Украине необходимо продолжать тесные контакты с США, поскольку недавно Вашингтон приостановил некоторые санкции против российской энергетики.

"Все это риски для нас, увеличение денег для РФ и увеличение их возможностей на фронте. Это небезопасно. Поэтому встреча с этой точки зрения также важна", - обратил внимание глава государства.

В-третьих, украинские и американские чиновники будут работать над двусторонними документами для будущего завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Почему на переговоры отправили политическую подгруппу

Президент напомнил, что в военном формате переговоров на трехстороннем уровне был прогресс. Украина, Россия и США согласовали, как мониторить режим прекращения огня, когда будет политическая воля. Пока что такой воли нет. Именно поэтому Украина отправила на переговоры политическую подгруппу.

"Мы понимаем, что русские не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорит, что их присутствие в Америке - это приоритет. Поэтому наша группа едет в США", - добавил он.