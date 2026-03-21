ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский о мирных переговорах в США: надо понять, насколько РФ реально готова к миру

21:20 21.03.2026 Сб
2 мин
Переговоры Украины и США продолжатся
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что после сегодняшней встречи в США украинская команда продолжит завтра переговоры с американской стороной по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Читайте также: Сколько украинцев верят, что переговоры дадут мир: что показал опрос

"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра", - заявил президент.

Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.

"Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды", - резюмировал глава государства.

Возобновление мирного процесса

Напомним, что с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.

Теперь же стороны, вероятно, движутся к восстановлению мирного процесса. Сегодня, в субботу, в Майами прибыла украинская делегация, а накануне Зеленский говорил, что на встрече планируют обсудить три вопроса.

По его словам, среди этих вопросов - дата новой трехсторонней встречи, продолжение контактов с США на фоне приостановления ряда санкций США против российской энергетики, а также продолжение работы над документами для завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО