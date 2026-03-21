Виткофф о переговорах с Украиной: сужаем перечень вопросов для заключения мирного соглашения
Украина и США провели переговоры во Флориде, чтобы согласовать спорные вопросы и приблизиться к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и сообщение специального посланника Стива Уиткоффа в соцсети X.
Детали переговорного процесса
По словам Виткоффа, встречи украинской и американской делегаций прошли в конструктивном русле в рамках текущих посреднических усилий.
Стороны обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги переговорного трека, уделив особое внимание согласованию подходов для достижения практических результатов.
"Сегодня во Флориде делегации провели конструктивные переговоры, сосредоточенные на сужении круга нерешенных вопросов и поиска путей достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - подчеркнул Виткофф.
В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.
Американскую сторону представляли специальный посланник Стив Уиткофф, советник президента США Джаред Кушнер, а также старшие советники Джош Грюнбаум от Белого дома и Крис Карран от Государственного департамента.
По итогам первого дня встреч делегация доложила о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Оценка сторон
Американская сторона подчеркнула важность этих переговоров для глобальной стабильности и отметила лидерство президента США в этом процессе.
"Мы приветствуем продолжение сотрудничества с целью решения нерешенных вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности", - заявил Стив Уиткофф.
Со своей стороны Рустем Умеров поблагодарил партнеров за последовательную работу и сообщил, что переговорный процесс будет продолжаться.
"Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу для продвижения процесса. Работу продолжим завтра", - подчеркнул руководитель СНБО.
Зеленский о мирных переговорах
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что главной целью встреч в США является понимание того, насколько РФ реально готова к завершению войны. По его словам, после первого раунда консультаций во Флориде украинская команда продолжит переговоры с американской стороной.
Также глава государства подчеркивал, что переговорный процесс в США происходит без участия представителей России. На этой встрече украинская делегация планировала поднять три ключевых вопроса, направленные на достижение справедливого мира.