Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения

Кабинет министров отменил ограничения на выезд за пределы Украины во время военного положения для отдельной категории женщин-чиновниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", - рассказала она.

Свириденко отметила, что изменения не касаются высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов госвласти и их заместителей.

В частности, выезжать за границу все еще запрещено членам Кабмина, руководству министерств и центральных органов исполнительной власти, ОП, Аппарата ВРУ, СНБО, СБУ, Нацбанка, а также нардепам, судьям Верховного Суда и Конституционного Суда, прокурорам Офиса Генпрокурора, главам госпредприятий и госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", - пояснила премьер.

Напомним, с 10 апреля этого года в Европе начала полноценно работать автоматизированная система регистрации въезда и выезда - EES. Изменения касаются жителей стран за пределами Евросоюза, и украинцам также стоит готовиться к обновленным процедурам на границе.