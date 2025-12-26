Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, - Axios

Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, в частности гарантии безопасности для Киева от Вашингтона и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам официальных лиц обеих стран, большинство пунктов соглашения были согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил готовность США направить в Сенат для ратификации гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.

В то же время главной преградой является требование России контролировать весь Донбасс.