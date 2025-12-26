Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, - Axios
Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, в частности гарантии безопасности для Киева от Вашингтона и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам официальных лиц обеих стран, большинство пунктов соглашения были согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.
Высокопоставленный чиновник США подтвердил готовность США направить в Сенат для ратификации гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.
В то же время главной преградой является требование России контролировать весь Донбасс.
Мирный план США
Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.
Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.
В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.
Между тем Россия требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.
Сегодня стало известно, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида. Лидеры будут обсуждать мирный план.