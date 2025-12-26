Зеленский рассказал, будут ли европейцы на его встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже 28 декабря встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Европейские партнеры подключатся к переговорам онлайн.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что он будет на постоянном контакте с европейскими партнерами. "Мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен что именно сейчас за сутки мы можем все собраться оффлайн, как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры", - рассказал он. При этом, по словам президента, если говорить о всем мирном процессе, то нужно в ближайшее время найти формат, в котором будут участвовать не только Украина и США, но и Европа.