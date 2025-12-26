Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что 20-пунктный план готов уже на 90%. Он также отметил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обязательно поднимет вопрос территорий.

Лидер Украины выразил благодарность командам стран, и добавил, что они "очень неплохо поработали" и подготовили первые драфты документов. В то же время он отметил, что есть вопросы, которые могут обсуждаться только на уровне лидеров, в частности, это гарантии безопасности.

"Что касается просперити, это восстановление нашего государства. И, если честно, тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача - делать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто, и никто не говорит, что 100% сразу будет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина должна каждой встречей и разговором представителей стран "приближать желаемый результат".

Какие вопросы планируют обсудить

"У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно воскресенье, Флорида - будет у нас встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы, как я сказал, гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить все", - подчеркнул украинский лидер.

Следующим вопросом Зеленский назвал экономическое соглашение, по которому, по его словам, пока что базовые наработки.

"Относительно подписания - я не могу сейчас сказать, будет ли готово что-то до конца, именно эта встреча для того, чтобы доработать максимально, как мы сможем. Будут ли обсуждаться территориальные вопросы - все вопросы, по которым у нас есть вопросы, есть разногласия, наша сторона их точно поднимет", - заявил он.

Донбасс, ЗАЭС и украинская армия

По словам Зеленского, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию.

"Если честно, что касается армии, то о том, что закреплено сейчас в наших договоренностях, я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантия безопасности. И американская сторона нас слышит", - отметил лидер страны.