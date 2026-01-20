Зеленский поставил ультиматум правительству: предложить меры для защиты людей и бизнеса

Правительство несет персональную ответственность за стабилизацию энергетической ситуации в Украине и должно уже в ближайшее время представить четкий план действий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
Глава государства подчеркнул необходимость максимальной координации с бизнесом по перераспределению генерации и имеющегося потребления электроэнергии, чтобы граждане почувствовали реальную стабилизацию ситуации.
Отдельно президент отметил, что правительство должно разработать дополнительные программы поддержки для людей и дать ответы на все вопросы, которые были поставлены чиновникам.
"Персональная ответственность правительства за это. Завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что энергетика требует ежечасной работы. По его словам, доклады о проделанной работе должны предоставлять все уровни власти - от "Укрэнерго" и правительства до областных и местных администраций.
Зеленский сообщил, что ежедневно получает отчеты о ситуации в общинах, в частности в Киевской области, на Днепровщине, Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и в Ровно.
Накануне, 19 января, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 государств.
В частности, партнеры передали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и системы бесперебойного питания для обеспечения работы объектов критической и социальной инфраструктуры. Часть стран сосредоточилась на финансовой поддержке украинского энергетического сектора.
В то же время в Украине остается крайне сложная ситуация с электроснабжением после серии российских атак. Оккупанты повредили как генерирующие мощности, так и объекты распределения электроэнергии. Наибольшие трудности фиксируют в Киеве и еще нескольких регионах.
О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере стало известно 13 января - соответствующее решение приняли из-за проблем с электроснабжением и сильных морозов.
Параллельно проводят аудит Пунктов несокрушимости и обновляют порядок их работы, чтобы обеспечить людям постоянный доступ к теплу, электроэнергии и необходимой помощи в условиях морозов и восстановления энергосистемы.