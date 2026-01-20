RU

Зеленский поставил ультиматум правительству: предложить меры для защиты людей и бизнеса

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Правительство несет персональную ответственность за стабилизацию энергетической ситуации в Украине и должно уже в ближайшее время представить четкий план действий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Координация с бизнесом и поддержка населения

Глава государства подчеркнул необходимость максимальной координации с бизнесом по перераспределению генерации и имеющегося потребления электроэнергии, чтобы граждане почувствовали реальную стабилизацию ситуации.

Отдельно президент отметил, что правительство должно разработать дополнительные программы поддержки для людей и дать ответы на все вопросы, которые были поставлены чиновникам.

"Персональная ответственность правительства за это. Завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - подчеркнул Зеленский.

Работа 24/7 и ежедневные отчеты регионов

Президент подчеркнул, что энергетика требует ежечасной работы. По его словам, доклады о проделанной работе должны предоставлять все уровни власти - от "Укрэнерго" и правительства до областных и местных администраций.

Зеленский сообщил, что ежедневно получает отчеты о ситуации в общинах, в частности в Киевской области, на Днепровщине, Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и в Ровно.

 

Энергетическая поддержка Украины

Накануне, 19 января, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 государств.

В частности, партнеры передали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и системы бесперебойного питания для обеспечения работы объектов критической и социальной инфраструктуры. Часть стран сосредоточилась на финансовой поддержке украинского энергетического сектора.

В то же время в Украине остается крайне сложная ситуация с электроснабжением после серии российских атак. Оккупанты повредили как генерирующие мощности, так и объекты распределения электроэнергии. Наибольшие трудности фиксируют в Киеве и еще нескольких регионах.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере стало известно 13 января - соответствующее решение приняли из-за проблем с электроснабжением и сильных морозов.

Параллельно проводят аудит Пунктов несокрушимости и обновляют порядок их работы, чтобы обеспечить людям постоянный доступ к теплу, электроэнергии и необходимой помощи в условиях морозов и восстановления энергосистемы.

