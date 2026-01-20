Зеленський поставив ультиматум уряду: представити чіткі дії для захисту людей і бізнесу

Координація з бізнесом і підтримка населення

Глава держави наголосив на необхідності максимальної координації з бізнесом щодо перерозподілу генерації та наявного споживання електроенергії, аби громадяни відчули реальну стабілізацію ситуації.

Окремо президент зазначив, що уряд має напрацювати додаткові програми підтримки для людей та дати відповіді на всі питання, які були поставлені урядовцям.

"Персональна відповідальність уряду за це. Завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - підкреслив Зеленський.

Робота 24/7 та щоденні звіти регіонів

Президент наголосив, що енергетика потребує щогодинної роботи. За його словами, доповіді про виконану роботу мають надавати всі рівні влади - від "Укренерго" та уряду до обласних і місцевих адміністрацій.

Зеленський повідомив, що щодня отримує звіти щодо ситуації в громадах, зокрема у Київській області, на Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та в Рівному.