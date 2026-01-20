В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом после удара РФ: где сложнее всего
Энергетики продолжают ликвидировать последствия российского удара в ночь на 20 января. Самая сложная ситуация наблюдается не только в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
В компании напомнили, что сейчас во многих регионах Украины вынужденно применяют аварийные отключения света. В отдельных областях действуют достаточно жесткие ограничения. Это объясняется тем, что россияне повредили как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии.
"Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевщине, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Одесской и Полтавской областях. Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая длинная", - уточнили в "Укрэнерго".
Также в компании обратили внимание, что энергетики делают все возможное, чтобы запитать всех абонентов или по меньшей мере существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого потребителей просят:
- максимально ограничить использование мощных электроприборов: каждый потребленный киловатт - это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет слишком долго;
- выключить "лишний" свет во всех помещениях, в которых никого нет;
- не ставить на зарядку и не включайте сразу после появления света мощную технику и аккумуляторы - это очень опасно и для потребителей, и для энергосистемы;
- по возможности - перенести энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше - отсрочить стирку или пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.
Массированный удар по Украине
Напомним, в ночь на 20 января Киев вновь подвергся комбинированной атаке со стороны РФ. Сначала по столице были запущены ударные дроны, после чего последовала атака баллистическими ракетами.
Повреждения зафиксированы в Днепровском районе, где загорались автомобили и были поражены нежилые объекты.