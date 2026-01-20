В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом после удара РФ: где сложнее всего

Энергетики продолжают ликвидировать последствия российского удара в ночь на 20 января. Самая сложная ситуация наблюдается не только в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В компании напомнили, что сейчас во многих регионах Украины вынужденно применяют аварийные отключения света. В отдельных областях действуют достаточно жесткие ограничения. Это объясняется тем, что россияне повредили как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электроэнергии.

"Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевщине, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Одесской и Полтавской областях. Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая длинная", - уточнили в "Укрэнерго".

Также в компании обратили внимание, что энергетики делают все возможное, чтобы запитать всех абонентов или по меньшей мере существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого потребителей просят: