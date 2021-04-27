Зеленський доручив ОП організувати зустріч з Путіним, а скандальний Ківа захистив дисертацію: новини за 26 квітня

Президент України Володимир Зеленський доручив Офісу президента розпочати узгоджувати терміни і місце проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, скандальний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Ківа захистив дисертацію, пандемія коронавируса в світі посилюється. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 26 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський про зустріч з Путіним: все йде до того, що вона відбудеться

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірним, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбутися. Він вже доручив офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з Адміністрацією президента РФ. Про це Зеленський заявив під час брифінгу.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення. Водночас в офісі президента заявили, що не мають наміру запрошувати президента Путіна до Києва. t

Росія оголосила про висилку ще одного українського дипломата

Російська Федерація після висилки консула Олександра Сосонюка вишле ще одного українського дипломата. На цей раз співробітника посольства в Москві.

Повідомляється, що дипломата вишлють у зв'язку з нібито "недружніми діями української сторони". Йдеться про висилку співробітника посольства Росії в Києві Євгена Чернікова. У зв'язку з цим дипломата з посольства в Москві оголосили "persona non grata". Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня.

Ігор Гладковський сам прийшов до САП. Йому вручили обвинувачення

В ніч на понеділок до України прибув Ігор Гладковський, що підозрюється в реалізації схем з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" у 2015-2017 роках. На посту в аеропорту "Бориспіль" його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але надалі відпустили.

Пізніше Гладковський сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру. Там йому вручили обвинувальний акт.

Пандемія коронавірусу посилюється, - ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Минулого тижня організація зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші 5 місяців пандемії COVID-19.

Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається ріст кількості нових смертей від коронавірусу.

Скандальний Ківа захистив дисертацію

Скандальний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління.

Відео з захисту потрапило в мережу і викликало бурхливу реакцію українців. Деяких громадян не на жарт розгнівало присудження Ківі наукового ступеню. Так, кандидат медичних наук Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свою дисертацію.

РФ діями в Чехії та Болгарії хотіла послабити Україну на війні, - Bellingcat

Російська Федерація операціями військової розвідки щодо вибухів на складах у Врбетіце (Чехія) і спробою отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева намагалася перешкодити поставкам зброї до України. ГРУ-шники мали підірвати здатність України воювати проти Росії. Про це йдеться в новому матеріалі розслідувачів з Bellingcat.

Повідомляється, що отримані дані підтверджують цю гіпотезу. Мова про те, що вибухи в Чехії в 2014 році були частиною довгострокової операції ГРУ, метою якої був підрив можливостей України з купівлі зброї та боєприпасів для війни проти Росії на Донбасі.

Інфекціоніст: в Україні число COVID-хворих зменшується, але превалюють тяжкі пацієнти

Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявила, що кількість COVID-хворих у Києві та в цілому в Україні зменшується. Однак переважають тяжкі та вкрай тяжкі пацієнти.

«У нас поволі ситуація у Києві стабілізується. Кількість хворих в цілому зменшується, але як завжди буває у "хвості" спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих. Тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається", - підкреслила Голубовська.

Загалом же в Україні поліпшується ситуація з коронавірусом. Зараз уже Київ і ще 10 областей відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

У місті Елізабет-Сіті в США ввели режим НС через убивство афроамериканця поліцейськими

Влада американського міста Елізабет-Сіті (штат Північна Кароліна) 26 квітня ввели режим надзвичайної ситуації (НС) через розслідування справи про вбивство поліцейськими афроамериканця. Міська адміністрація не виключила, що можуть виникнути заворушення після публікації відеозапису події.

За даними видання USA Today, афроамериканець Ендрю Браун був застрелений 21 квітня офіцерами поліції, які спробували вручити йому ордер на арешт. Він помер від вогнепального поранення в голову протягом декількох хвилин після пострілу.

Україну засипає снігом наприкінці квітня: фото та відео з різних куточків країни

Квітева погода в Україні не перестає дивувати. Частина країни зустріла ранок понеділка, 25 квітня, із заморозками та снігопадами. Українці поділилися зимовими фото і відео із західних областей, Черкаської, Полтавської, Київської областей.