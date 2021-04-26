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В ОП не збираються запрошувати Путіна в Київ

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 09:32
В ОП не збираються запрошувати Путіна в Київ Фото: Єрмак відкинув можливість запрошення Путіна в Київ (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

В Офісі президента не мають наміру запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися із українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі. На Банковій вважають гіпотетичне запрошення в Київ некоректним.

Про це в інтерв'ю liga.net сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на питання про готовність запросити Путіна до Києва.

Раніше Зеленський запропонував Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини. За його словами, українське керівництво під час обговорення питань Донбасу для початку має зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

Зазначимо, Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснював посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Зеленський заявив, що після відведення російських військ від кордону України країна залишається напоготові.

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