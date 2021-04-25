Є дві основні версії: президент Чехії виступив із телепромовою щодо вибухів на складах у Врбетицях

Президент Чехії Милош Земан виступив у неділю з надзвичайною телепромовою щодо можливої причетності Росії до вибухів на військових складах у Врбетицях у 2014 році . Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що наразі є дві версії того, що відбулося, - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами та втручання іноземних спецслужб.

"Я можу стверджувати, що у звіті Служби інформації та безпеку (BIS) зазначено, і я підкреслив це речення, що немає жодних доказів або доказів того, що ці два агенти (російські агенти - ред.) перебували в районі Врбетице", - сказав Земан.

Він зазначив, що, на його думку, підозра є несерйозною.

"Жодна суверенна країна не може дозволити собі, щоб два агенти іноземної держави здійснили на її території терористичний акт, в результаті якого було вбито двох громадян Чехії та завдано мільярд шкоди. З іншого боку, ми працюємо з двома слідчими версіями. Перша, тобто оригінал, - про те, що стався вибух через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга - про те, що це була дія іноземної спецслужби. Я сприймаю обидві версії серйозно і хочу, щоб вони були ретельно досліджені", - сказав Земан.

Він також зазначив, що у цій справі він повністю довіряє поліції Чехії та Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.

Президент наголосив, що справа повинна бути належним чином розслідувана.

"Зачекаємо без істерики та спекуляцій на результати розслідування, а тоді вирішимо", - підкреслив він.

Земан додав, що в разі підтвердження причетності російських агентів до вибуху у Врбетицях, Росія повинна заплатити за цей акт, наприклад, вилученням "Росатому" з участі у тендері щодо АЕС "Дуковані", який чеський уряд оголосив тиждень тому.

Якщо підозра буде спростована, то, на думку президента Чехії, це буде мати "серйозні наслідки для нашого внутрішньополітичного життя".

При цьому Земан зазначив, що сам факт пересування двох російських агентів на чеській території викликає занепокоєння. "Навіщо були тут двоє росіян, яких підозрювали в отруєння Скрипаля? Вони, звичайно, не були у відпустці тут ", - сказав він у своєму відеозверненні.