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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: нас хвилює не місце, а зміст

Новость на русском → Києва, Понеділок 26 квітня 2021 11:52
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: нас хвилює не місце, а зміст Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Зокрема, Зеленський привітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.

Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.

"Нас не хвилює місце проведення, мова йде про зміст", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати двосторонні відносини. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вже заявив, що Зеленський не поїде на переговори з Путіним до Москви. А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук впевнений, що така зустріч може пройти тільки в нейтральній країні.

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