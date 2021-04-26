Росія оголосила про висилку ще одного українського дипломата
Російська Федерація після висилки консула Олександра Сосонюка вишле ще одного українського дипломата. На цей раз співробітника посольства в Москві.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.
Повідомляється, що дипломата вишлють у зв'язку з нібито "недружніми діями української сторони". Йдеться про висилку співробітника посольства Росії в Києві Євгена Чернікова. У зв'язку з цим дипломата з посольства в Москві оголосили "persona non grata".
"Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня. Відповідна вербальна нота сьогодні була направлена посольству України в Москві", - йдеться в повідомленні.
При цьому в МЗС Росії не розкривають ім'я цього українського дипломата.
Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". А 22 квітня його вислали з території Росії.
У відповідь на це МЗС України оголосив старшого дипломата посольства Росії Євгенія Чернікова "persona non grata". Він теж покинув країну минулого тижня.