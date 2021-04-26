Ігор Гладковський прибув в Україну. Після огляду в аеропорту його відпустили

Ігор Гладковський прибув в Україну. На кордоні він був на кілька хвилин затриманий прикордонниками, і відпущений.

За словами співрозмовника, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту "Бориспіль" його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але надалі відпустили.

Джерело зазначило, що разом з ним летів батько - Олег Гладковський.

21 квітня Ігоря Гладковського НАБУ оголосило в розшук. За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.

Він тричі не з'явився на допит в НАБУ.