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Зеленський про зустріч з Путіним: все йде до того, що вона відбудеться

Новость на русском → Прип'ять, Понеділок 26 квітня 2021 13:50
Зеленський про зустріч з Путіним: все йде до того, що вона відбудеться Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірним, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбутися. Він вже доручив офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з Адміністрацією президента РФ.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу.

"Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч (з президентом РФ Володимиром Путіним - ред.) відбудеться. Я вже дав завдання Єрмаку (глава офісу президента Андрій Єрмак - ред.), щоб він зв'язувався з адміністрацією Путіна, щоб вони знайшли терміни і місце, де можна зустрітися", - заявив президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.

Водночас в офісі президента заявили, що не мають наміру запрошувати президента Путіна до Києва.

Зазначимо, минулого тижня Зеленський запропонував провести Путіну зустріч на Донбасі. У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

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