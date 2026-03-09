ua en ru
Главная » Новости » Политика

На кону безопасность Европы: в ЕК расставили точки над "і" по кредиту Украине

15:54 09.03.2026 Пн
2 мин
Брюссель идет ва-банк, несмотря на любые внешние угрозы
aimg Валерия Полищук
На кону безопасность Европы: в ЕК расставили точки над "і" по кредиту Украине Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Европейский Союз подтвердил готовность предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Руководительница Еврокомиссии подчеркнула, что поддержка будет продолжаться независимо от глобальной политической ситуации, поскольку на кону стоит безопасность всей Европы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Читайте также: В ЕС надеются сделать "хоть что-то" с вето Венгрии на кредит для Украины, - Politico

Председатель Еврокомиссии заверила, что ЕС выполнит свои обязательства перед Киевом, несмотря на любые внешние обстоятельства. Она подтвердила выделение масштабного кредита, что является критически важным для стабильности Украины.

"Мы предоставим этот кредит в 90 миллиардов евро. Мы выполним свои обязательства, потому что на кону наше доверие, а еще важнее - наша безопасность. Для нас это чрезвычайно важно и абсолютно ясно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа всегда будет на стороне Украины, а война должна закончиться справедливым миром, который не позволит прорасти "зернам будущих конфликтов".

Саботаж со стороны Орбана

Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана препятствует получению Украиной макрофинансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Основным условием разблокирования средств Будапешт называет возобновление поставок российского сырья через нефтепровод "Дружба".

Из-за такой позиции венгерской стороны Киев рискует столкнуться с дефицитом бюджета уже весной.

На фоне этого противостояния президент Владимир Зеленский намекнул на радикальные меры в случае продолжения саботажа, тогда как Орбан расценил это как угрозу национальной безопасности Венгрии и пригрозил силовым решением вопроса транзита нефти.

