На кону безопасность Европы: в ЕК расставили точки над "і" по кредиту Украине

Европейский Союз подтвердил готовность предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Руководительница Еврокомиссии подчеркнула, что поддержка будет продолжаться независимо от глобальной политической ситуации, поскольку на кону стоит безопасность всей Европы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Председатель Еврокомиссии заверила, что ЕС выполнит свои обязательства перед Киевом, несмотря на любые внешние обстоятельства. Она подтвердила выделение масштабного кредита, что является критически важным для стабильности Украины.

"Мы предоставим этот кредит в 90 миллиардов евро. Мы выполним свои обязательства, потому что на кону наше доверие, а еще важнее - наша безопасность. Для нас это чрезвычайно важно и абсолютно ясно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа всегда будет на стороне Украины, а война должна закончиться справедливым миром, который не позволит прорасти "зернам будущих конфликтов".