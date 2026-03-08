ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Готов перенять "эстафету" Орбана: Фицо грозит заблокировать пакет помощи ЕС для Украины

16:29 08.03.2026 Вс
2 мин
Словацкий премьер намерен требовать у главы ЕК доступ к нефтепроводу "Дружба"
aimg Эдуард Ткач
Готов перенять "эстафету" Орбана: Фицо грозит заблокировать пакет помощи ЕС для Украины Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует крупный кредит ЕС для Украины на 90 млрд долларов, если инспекторы не смогут осмотреть поврежденный нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Украина о "Дружбе": Почему мы должны ремонтировать трубу, если Орбан заблокировал 90 млрд

В своем видеообращении Фицо анонсировал, что 10 марта встретится в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и будет требовать, чтобы эксперты посетили нефтепровод "Дружба".

В ином случае, если этого не произойдет, премьер Словакии грозит перенять эстафету венгерского премьера Виктора Орбана и тоже заблокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

"Самым важным посланием будет то, что Словакия готова, при необходимости, перенять эстафету у Венгрии. Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментов для восстановление поставок нефти", - сказал он.

Reuters также отмечает, что Словакия уже приостановила аварийные поставки электроэнергии у Украину на фоне конфликта.

Что предшествовало

Напомним, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию через Украину были приостановлены с конца января. Это произошло после того, как Киев заявил, что в результате атаки РФ возник пожар, который серьезно повредил трубопровод.

Также украинская сторона говорит, что нефтепровод невозможно быстро отремонтировать. Однако Венгрия и Словакия считают, что Киев якобы намеренно затягивает возобновление поставок по политическим причинам.

По этой причине Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и на кредит в размере 90 млрд евро, который блок предоставил Украине.

К слову, Орбан также сказал на днях, что Венгрия приостановит поставки бензина и дизельного топлива в Украину, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Подробный разбор о том, как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Роберт Фицо Виктор Орбан Венгрия Евросоюз Украина
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС