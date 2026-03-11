Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны США должны больше давить на Россию, а не на него. Кроме того, необходимы гарантии безопасности, которые лягут в основу мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает проведение переговоров и отметил ключевое влияние в них американского президента Дональда Трампа. В то же время он отметил, что США должны больше давить именно на Россию.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - сказано в его заявлении.

Politico напомнило, что в декабре во время переговоров США показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которые лягут в основу любого мирного соглашения. Однако Зеленский подчеркнул, что до сих пор никаких деталей по этому поводу

"Давайте будем честными. Для нас это очень важно, но мы не имеем четкого ответа", - сказал президент Украины.

Гарантии безопасности, сильнее НАТО

Кроме того, Зеленский рассказал о том, как Трамп спросил его, могут ли гарантии безопасности США быть сильнее НАТО.

"Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?", - ответил украинский президент.

Он также отметил необходимость одобрения гарантий безопасности национальными парламентами и Конгрессом США. По его словам, это позволит быть уверенными, что будущие администрации не смогут от них отказаться.