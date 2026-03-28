Зеленский: пока США снимают санкции с Москвы, РФ снимает их базы для Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила съемки военных баз США для Ирана. Это происходит в то время, когда Вашингтон ослабляет санкции против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский рассказал, что когда его нет в Украине, он ежедневно получает данные разведки в онлайн-формате.
"Сегодня утром был доклад о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемки военных объектов США на Ближнем Востоке и в регионе Залива", - сообщил президент.
В частности, были следующие фиксации:
- 24 марта россияне сняли американско-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также проводилась съемка международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.
- 25 марта под объектив спутников попала авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии.
- 26 марта были сделаны снимки нефтегазового месторождения Шайбах (Саудовская Аравия), авиабазы Инджирлик (Турция) и авиабазы Аль-Удейд (Катар).
"В этом списке нет объектов Украины. Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американо-британские базы и т.д.?", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что когда РФ проводит съемку объектов в Украине, то наша страна всегда знает, что их надо прикрывать, поэтому прорабатывается операция по их уничтожению.
"Энерго- и водоснабжение, военные объекты и тому подобное. Все знают, для чего повторная съемка, - они готовятся. Если "русские" это делают, как можно снимать санкции?", - задался вопросом глава государства.
Зеленский подчеркнул, что на агрессора надо давить. В свою очередь снятие санкций - это точно не является давлением.
"Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают", - подытожил президент вышеуказанную информацию.
Россия помогает Ирану
Напомним, на днях глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов. По его словам, это часть плана Кремля по отвлечению внимания Запада от Украины.
Также мы писали, что по данным Financial Times, Россия близка к завершению поставок дронов, медикаментов и продовольствия в Иран.