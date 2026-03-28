Зеленський: поки США знімають санкції з Москви, РФ знімає їх бази для Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила зйомки військових баз США для Ірану. Це відбувається у той час, коли Вашингтон послаблює санкції проти Москви.

Зеленський розповів, що коли його немає в Україні, він щодня отримує дані розвідки в онлайн-форматі.

"Сьогодні вранці була доповідь про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході та в регіоні Затоки", - повідомив президент.

Зокрема, були наступні фіксації:

24 березня росіяни зняли американсько-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. Також проводилася зйомка міжнародного аеропорту Кувейту й частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган.

25 березня під об'єктив супутників потрапила авіабаза Принц Султан у Саудівській Аравії.

26 березня були зроблені знімки нафтогазового родовища Шайбах (Саудівська Аравія), авіабази Інджирлік (Туреччина) і авіабази Аль-Удейд (Катар).

"У цьому списку немає об’єктів України. Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо?", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що коли РФ проводить зйомку об'єктів в Україні, то наша країна завжди знає, що їх треба прикривати, тому пропрацьовується операція щодо їх знищення.

"Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, – вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?", - задався питанням глава держави.

Зеленський підкреслив, що на агрессора треба тиснути. У свою чергу зняття санкцій - це точно не є тиском.

"Виходить дивно. Знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, зокрема, тих країн, які говорять про зняття санкцій або вже їх знімають", - підсумував президент вищевказану інформацію.