Зеленський: поки США знімають санкції з Москви, РФ знімає їх бази для Ірану
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила зйомки військових баз США для Ірану. Це відбувається у той час, коли Вашингтон послаблює санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський розповів, що коли його немає в Україні, він щодня отримує дані розвідки в онлайн-форматі.
"Сьогодні вранці була доповідь про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході та в регіоні Затоки", - повідомив президент.
Зокрема, були наступні фіксації:
- 24 березня росіяни зняли американсько-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. Також проводилася зйомка міжнародного аеропорту Кувейту й частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган.
- 25 березня під об'єктив супутників потрапила авіабаза Принц Султан у Саудівській Аравії.
- 26 березня були зроблені знімки нафтогазового родовища Шайбах (Саудівська Аравія), авіабази Інджирлік (Туреччина) і авіабази Аль-Удейд (Катар).
"У цьому списку немає об’єктів України. Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо?", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що коли РФ проводить зйомку об'єктів в Україні, то наша країна завжди знає, що їх треба прикривати, тому пропрацьовується операція щодо їх знищення.
"Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, – вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?", - задався питанням глава держави.
Зеленський підкреслив, що на агрессора треба тиснути. У свою чергу зняття санкцій - це точно не є тиском.
"Виходить дивно. Знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, зокрема, тих країн, які говорять про зняття санкцій або вже їх знімають", - підсумував президент вищевказану інформацію.
Росія допомагає Ірану
Нагадаємо, днями глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів. За його словами, це частина плану Кремля щодо відволікання уваги Заходу від України.
Також ми писали, що за даними Financial Times, Росія близька до завершення постачання дронів, медикаментів та продовольства до Ірану.