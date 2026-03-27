Путин помогает Ирану с ударами: в Германии назвали циничную цель Кремля
В немецком МИД заявили, что Россия помогает Ирану определять цели для ударов - и это часть путинского плана отвлечь внимание Запада от Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам на встрече G7 во Франции.
Россия помогает Ирану с целями - МИД Германии
По словам министра, Москва передает Тегерану разведывательную информацию о потенциальных объектах для ударов.
Вадефуль также отметил, что лично общался с госсекретарем США Марко Рубио - изложил позицию Берлина относительно готовности принять участие в стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.
"Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине", - заявил Вадефуль.
Также он сказал, что эти расчеты президента РФ Владимира Путина не должны сработать.
"Мы очень четко видим, насколько тесно переплетены эти два конфликта. Россия, очевидно, поддерживает Иран информацией о потенциальных целях", - добавил он.
