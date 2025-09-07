Зеленский: пока Путин не оккупировал Украину, победа на нашей стороне

Пока Россия не смогла оккупировать Украину, страна продолжает отстаивать свою государственность и национальную идентичность.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

В пятницу Зеленский пообщался с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.

На вопрос, как выглядит победа для Украины во время войны, Зеленский ответил, что для него это выживание страны.

Он пояснил, что цель российского диктатора Владимира Путина - оккупировать Украину и уничтожить ее.

"Победа, по моему мнению, цель Путина - оккупировать Украину, это уничтожить нас, оккупировать?", - отметил президент

Зеленский подчеркнул, что война приносит большие потери, но главное для Украины - выжить, сохранив государственность, независимость и национальную идентичность.