ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гарантии безопасности должны начать действовать до завершения боевых действий, - Зеленский

Пятница 05 сентября 2025 10:54
UA EN RU
Гарантии безопасности должны начать действовать до завершения боевых действий, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях. Он также добавил, что 26 стран выразили готовность поддерживать безопасность Украины, назвав это "важным шагом вперед".

Гарантии безопасности для Украины

После встречи в Белом доме 18 августа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами начались активные обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Так, Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

После встречи "коалиции решительных" 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Гарантии безопасности
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России