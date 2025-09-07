ua en ru
Зеленський: поки Путін не окупував Україну, перемога на нашому боці

Україна, Неділя 07 вересня 2025 21:53
Зеленський: поки Путін не окупував Україну, перемога на нашому боці Фото: український президент Володимир Зеленський
Автор: Каріна Левицька

Поки Росія не змогла окупувати Україну, країна продовжує відстоювати свою державність і національну ідентичність.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У п'ятницю Зеленський поспілкувався з головним кореспондентом ABC News з міжнародних питань Мартою Раддац.

На запитання, як виглядає перемога для України під час війни, Зеленський відповів, що для нього це виживання країни.

Він пояснив, що мета російського диктатора Володимира Путіна - окупувати Україну та знищити її.

"Перемога, на мою думку, мета Путіна - окупувати Україну, це знищити нас, окупувати?", - зазначив президент

Зеленський підкреслив, що війна приносить великі втрати, але головне для України - вижити, зберігши державність, незалежність та національну ідентичність.

"Він, звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Дуже боляче у війні, бо багато втрат. Тому для нас виживання - це перемога, бо ми виживаємо з нашою ідентичністю, з нашою країною, з нашою незалежністю", - пояснив глава України.

Гарантії безпеки для України й відхід Путіна від переговорів

Зауважимо, що з 18 серпня, після зустрічі президента США Дональда Трампа із Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, сторони активно обговорюють гарантії безпеки для післявоєнної України.

Зокрема 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих", після якої президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн готові надати військову підтримку Україні або брати участь у відповідній місії. Зеленський уточнив, що мова йде про тисячі солдатів.

Президент підкреслив, що гарантії безпеки мають запрацювати негайно, ще до припинення бойових дій, і включати не лише військову, а й економічну підтримку.

Найбільшою гарантією, за його словами, є українська армія, яка налічує 800 тисяч осіб і входить до числа найбільших та найпотужніших у Європі.

Трамп, як повідомлялось, також готовий надати гарантії безпеки зі сторони США, проте без введення американських військ на територію України, наголошуючи, що основну роль у цьому мають відігравати європейські країни.

У той же час підготовка зустрічі Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна поки що не просувається. Після анонсу Трампом двосторонньої зустрічі росіяни заперечили, що Путін обіцяв зустрітися із Зеленським, а сам американський президент зазначив, що лідери наразі не готові до переговорів.

Однак 3 вересня Путін заявив, що не виключає зустрічі, але для цього Зеленський має приїхати до Москви. У своєму інтерв’ю для ABC News український президент наголосив, що Путін може приїхати до Києва, але він не може поїхати до "столиці цього терориста", поки Україна щодня під обстрілами.

