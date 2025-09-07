Зеленський: поки Путін не окупував Україну, перемога на нашому боці

Поки Росія не змогла окупувати Україну, країна продовжує відстоювати свою державність і національну ідентичність.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

У п'ятницю Зеленський поспілкувався з головним кореспондентом ABC News з міжнародних питань Мартою Раддац.

На запитання, як виглядає перемога для України під час війни, Зеленський відповів, що для нього це виживання країни.

Він пояснив, що мета російського диктатора Володимира Путіна - окупувати Україну та знищити її.

"Перемога, на мою думку, мета Путіна - окупувати Україну, це знищити нас, окупувати?", - зазначив президент

Зеленський підкреслив, що війна приносить великі втрати, але головне для України - вижити, зберігши державність, незалежність та національну ідентичність.