Зеленский поговорил с Макроном накануне встречи "коалиции решительных"

Фото: украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном накануне встречи "коалиции желающих". Они обсудили войну, давление на РФ и последствия массированных ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что говорил с Макроном о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны страны.

"Устойчивости нашей энергетики - это сейчас один из ключевых приоритетов. В фокусе внимания и оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину", - отметил украинский лидер.

 

"Коалиция решительных"

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом позвонил европейским лидерам. Он рассказал, что обсуждал с американский лидером гарантии безопасности и ключевым партнером в этом вопросе является "коалиция решительных".

Кроме того, Зеленский обращал внимание, что Украина продолжает обсуждать возможность гарантий безопасности от США. По его словам, страны находятся "на пути к результату".

Согласно информации Reuters, Трамп во время встречи с Зеленским допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

В воскресенье, 19 октября, президент Украины рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".

РБК-Украина ранее писало, что Владимир Зеленский лично будет участвовать во встрече "коалиции решительных", которая состоится в пятницу, 24 октября.

