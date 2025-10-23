Зеленський поговорив з Макроном напередодні зустрічі "коаліції рішучих"

"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - наголосив він.

Зеленський додав, що говорив з Макроном про наслідки російських ударів по Україні і посилення протиповітряної оборони країни.

"Стійкості нашої енергетики - це зараз один із ключових пріоритетів. У фокусі уваги й оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну", - зазначив український лідер.