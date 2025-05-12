Зеленский согласился на переговоры с Путиным, чтобы не обидеть Трампа, - The Guardian

Как сообщает издание, европейские дипломаты заявили, что публикация Трампа в социальных сетях, в которой он настаивает на том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, помешала, а возможно, и поставила под угрозу, тщательно разработанные планы Европы убедить США ввести санкции против РФ за отказ от предложения президента США по 30-дневному прекращению огня.

По словам дипломатов, Зеленский был вынужден принять приглашение Путина на переговоры в Стамбуле, боясь обидеть Трампа.

Сотрудники The Guardian утверждают, что Путин сделал это предложение, чтобы не отчудить президента США и избежать растущего давления Европы на Трампа о введении более жестких санкций.

Западные дипломаты добавили, что у них нет оснований считать, что Трамп действовал в сговоре с российским диктатором.