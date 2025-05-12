Зеленский согласился на переговоры с Путиным, чтобы не обидеть Трампа, - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден согласиться на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Он сделал это, чтобы не обидеть президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщает издание, европейские дипломаты заявили, что публикация Трампа в социальных сетях, в которой он настаивает на том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, помешала, а возможно, и поставила под угрозу, тщательно разработанные планы Европы убедить США ввести санкции против РФ за отказ от предложения президента США по 30-дневному прекращению огня.
По словам дипломатов, Зеленский был вынужден принять приглашение Путина на переговоры в Стамбуле, боясь обидеть Трампа.
Сотрудники The Guardian утверждают, что Путин сделал это предложение, чтобы не отчудить президента США и избежать растущего давления Европы на Трампа о введении более жестких санкций.
Западные дипломаты добавили, что у них нет оснований считать, что Трамп действовал в сговоре с российским диктатором.
Напомним, Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
Однако российский диктатор Владимир Путин отверг такое перемирие. Вместо этого он предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.
Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что может полететь в Стамбул для участия в возможной встрече между Украиной и Россией. Он также выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.