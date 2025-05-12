Зеленський погодився на переговори з Путіним, щоб не образити Трампа, - The Guardian

Як повідомляє видання, європейські дипломати заявили, що публікація Трампа в соціальних мережах, в якій він наполягає на тому, що Україна повинна негайно розпочати мирні переговори з Росією, завадила, а можливо, й поставила під загрозу, ретельно розроблені плани Європи переконати США запровадити санкції проти РФ за відмову від пропозиції президента США щодо 30-денного припинення вогню.

За словами дипломатів, Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори у Стамбулі, боячись образити Трампа.

Співрозвовники The Guardian стверджують, що Путін зробив цю пропозицію, щоб не відчужити президента США та уникнути зростаючого тиску Європи на Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій.

Західні дипломати додали, що в них немає підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським диктатором.