Зеленський погодився на переговори з Путіним, щоб не образити Трампа, - The Guardian

Президент України Володимир Зеленський був змушений погодитися на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Він зробив це, щоб не образити президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомляє видання, європейські дипломати заявили, що публікація Трампа в соціальних мережах, в якій він наполягає на тому, що Україна повинна негайно розпочати мирні переговори з Росією, завадила, а можливо, й поставила під загрозу, ретельно розроблені плани Європи переконати США запровадити санкції проти РФ за відмову від пропозиції президента США щодо 30-денного припинення вогню.
За словами дипломатів, Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори у Стамбулі, боячись образити Трампа.
Співрозвовники The Guardian стверджують, що Путін зробив цю пропозицію, щоб не відчужити президента США та уникнути зростаючого тиску Європи на Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій.
Західні дипломати додали, що в них немає підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським диктатором.
Нагадаємо, Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.
Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув таке перемир'я. Натомість він запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися.
Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.
Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що може полетіти до Стамбула для участі в можливій зустрічі між Україною та Росією. Він також висловив впевненість, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.
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