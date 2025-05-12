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Трамп уверен, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Понедельник 12 мая 2025 18:13
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Трамп уверен, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, которое предложила Украина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявление американского лидера во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, усилят ли США санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на 30-дневное перемирие с Украиной.

"Я думаю, он согласится. Правда. Я это чувствую", - сказал американский президент.

30-дневное перемирие

Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". После встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По его итогам Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В то же время лидеры Европы предупредили Москву, что в случае отказа Россию ждут новые санкции.

Однако российский диктатор Владимир Путин отверг прекращение огня, предложенное Украиной, США и "коалицией решительных".

Вместо этого Путин предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.

Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.

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