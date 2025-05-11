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Турция готова провести переговоры между Украиной и РФ, - Эрдоган

Анкара, Воскресенье 11 мая 2025 13:50
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Турция готова провести переговоры между Украиной и РФ, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция готова помочь Украине и РФ на пути к прекращению огня и миру. В частности, может принять переговоры между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию президента Турции.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы, включая войну РФ против Украины.

Эрдоган заявил Макрону, что Турция готова способствовать миру, в частности провести переговоры.

"Президент Эрдоган заявил во время встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться, и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган сказал Макрону о "важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией".

Путин хочет переговоров в Стамбуле

В Киеве 10 мая состоялась важная встреча "коалиции решительных" - Владимир Зеленский принимал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера и Польши Дональда Туска.

После встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В итоге Украина объявила о готовности к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Европа предупредила Москву, что в случае отказа Россию ждут новые санкции.

Впрочем, Путин фактически проигнорировал это предложение. На ночной пресс-конференции он призвал к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле с 15 мая без всяких условий.

Путин заявил, что 11 мая он обсудит это с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как позже заявили в РФ, это якобы должны быть переговоры с учетом переговоров 2022 года и ситуации "на земле".

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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