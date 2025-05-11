Зеленский ответил на предложение Путина: Украина готова встречаться, но есть условие
Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства назвал "хорошим знаком" то, что россияне задумались об окончании войны. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.
Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Президент заявил, что Украина готова к встречам, но перед этим нужно прекратить огонь.
"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул Зеленский.
Дедлайн для перемирия
Напомним, что 10 мая в Киеве прошла встреча лидеров "коалиции решительных". В Украину приехали президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
После встречи "коалиции решительных" Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили президенту США Дональду Трампу. В результате переговоров в Украине заявили, что готовы к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
Европейские лидеры заявляли, что Россию ждут новые санкции, если та не согласится на прекращение огня.
В ответ российский диктатор Владимир Путин на ночной пресс-конференции в Кремле фактически отверг предложение о перемирии. Он предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
По словам диктатора РФ, 11 мая он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросит его о возможности проведения переговоров в Стамбуле.
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