Зеленский ответил на предложение Путина: Украина готова встречаться, но есть условие

Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства назвал "хорошим знаком" то, что россияне задумались об окончании войны. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Президент заявил, что Украина готова к встречам, но перед этим нужно прекратить огонь.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул Зеленский.