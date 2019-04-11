Зеленський не планує вести прямі переговори з "ЛДНР"

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Зеленського заявили, що "адміністрації" "ЛДНР" не є суб'єктами переговорного процесу

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що прямі переговори з самопроголошеними адміністраціями в Донецьку і Луганську не плануються. Про це розповів спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.

У штабі заявили, що "адміністрації" "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" не є суб'єктами переговорного процесу, і переговори з ними не плануються.

"Ми такі переговори, звичайно, не ведемо. Вести переговори або тиснути треба на тих, хто може приймати рішення. Так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" не є суб'єктами переговорного процесу, а лише об'єктами. Адже всі ключові рішення приймаються в РФ. Ці "балакучі голови", які приїжджають в Мінськ, озвучують там якісь тези, але на прийняття рішень ніяк не впливають", - сказав Разумков, додавши, що переговори з ними "малоефективні".

На питання, чи допустимі такі переговори, він відповів: "Сьогодні це терористичні організації, і є міжнародна практика з цього питання".

Додамо, що Зеленський сумнівається в ефективності голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука як парламентера з Донбасу.

Нагадаємо, у Зеленського назвали кроки для деокупації Донбасу. Зеленський у разі обрання для посилення тиску на Росію в питанні окупованих Донбасу і Криму спробує об'єднати три вектора.

Також раніше Зєленський заявив, що мінський переговорний процес слід реформувати.