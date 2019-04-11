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У штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:56
У штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком
Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

У Зеленського розкритикували пропозиції Медведчука щодо автономії

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський сумнівається в ефективності голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука як парламентера щодо Донбасу. Про це розповів спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.

За словами Разумкова, програма Медведчука про автономію частини Донбасу фактично не передбачає відновлення української влади на цих територіях.

"Ми фактично отримаємо те ж, що й сьогодні, - можливо, з меншою кількістю вогню. Зеленський окреслив червоні лінії, за які він не перейде: ми ніколи не будемо здавати в оренду, дарувати або продавати свої території, так само як і своїх людей... Зараз є різні механізми взаємодії, але я не зовсім розумію ефективність Віктора Володимировича (Медведчука, - ред.). Він був призначений відповідальним за обмін заручниками. З грудня 2017 великих обмінів, принаймні, публічних, ми не бачили. Тому і питання, наскільки ефективний такий формат", - додав Разумков.

Нагадаємо, вчора Медведчук заявив про неможливість виключити його з переговорів по Донбасу. Він також відзначив, що займається переговорами виключно на прохання президента.

Незважаючи на це Петро Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах у Мінську.

 

 

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