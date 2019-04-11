Зеленский не планирует вести прямые переговоры с "ЛДНР"

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

У Зеленского заявили, что "администрации" "ЛДНР" не являются субъектами переговорного процесса

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что прямые переговоры с самопровозглашенными администрациями в Донецке и Луганске не планируются. Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

В штабе заявили, что "администрации" "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" не являются субъектами переговорного процесса, и переговоры с ними не планируются.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Эти "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют", - сказал Разумков, добавив, что переговоры с ними "малоэффективны".

На вопрос, допустимы ли такие переговоры, он ответил: "Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".

Добавим, что Зеленский сомневается в эффективности главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в качестве переговорщика по Донбассу.

Напомним, у Зеленского назвали шаги для деоккупации Донбасса. Зеленский в случае избрания для усиления давления на Россию в вопросе оккупированных Донбасса и Крыма попробует объединить три вектора.

Также ранее Зеленский заявил, что минский переговорный процесс следует реформировать.