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Россию снова атаковали дроны: под удар попала ЛПДС "Самара", в районе объекта пожар

06:19 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Россию снова атаковали дроны: под удар попала ЛПДС "Самара", в районе объекта пожар Фото: в Самаре проводили эвакуацию со складов (Getty Images)
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В понедельник рано утром, 2 ноября, Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вероятной целью стала ЛПДС "Самара" в городе Просвет, где после атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики и российские Telegram-каналы.

Примерно в 03:00 мониторинговые каналы России сообщили, что в Самарской области есть угроза атаки беспилотников. Более того, утверждалось, что в самой Самаре в целях безопасности была проведена эвакуация работников с различных складских помещений.

Уже в 5 утра несколько OSINT-каналов начали публиковать кадры с населенного пункта Просвет. По их данным, беспилотники атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", после чего в районе объекта начался пожар. Также отмечается, что это третья атака за последнее время.

Стоит добавить, что станция "Самара" является важным узлом приема, хранения и дальнейшей транспортировки нефти и имеет один из крупнейших резервуарных парков в Европе.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Что еще важно знать

Напомним, 7 октября в Силах беспилотных систем Украины тоже заявили, что атаковали ЛПДС "Самара". Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.

Также этот объект оказался под ударом и 2 октября. Тогда в результате атаки на объекте возник пожар.

Отметим, что сегодня ночью неизвестные взломали приложение МЧС России, в результате чего россияне получили предупреждение об угрозе "движухи", а также призыв запасаться едой на несколько недель и спускаться в подвал.

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