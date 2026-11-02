Россию снова атаковали дроны: под удар попала ЛПДС "Самара", в районе объекта пожар
В понедельник рано утром, 2 ноября, Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вероятной целью стала ЛПДС "Самара" в городе Просвет, где после атаки возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики и российские Telegram-каналы.
Примерно в 03:00 мониторинговые каналы России сообщили, что в Самарской области есть угроза атаки беспилотников. Более того, утверждалось, что в самой Самаре в целях безопасности была проведена эвакуация работников с различных складских помещений.
Уже в 5 утра несколько OSINT-каналов начали публиковать кадры с населенного пункта Просвет. По их данным, беспилотники атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", после чего в районе объекта начался пожар. Также отмечается, что это третья атака за последнее время.
Стоит добавить, что станция "Самара" является важным узлом приема, хранения и дальнейшей транспортировки нефти и имеет один из крупнейших резервуарных парков в Европе.
Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.
Что еще важно знать
Напомним, 7 октября в Силах беспилотных систем Украины тоже заявили, что атаковали ЛПДС "Самара". Станцию поразили операторы 1-го отдельного центра ССС.
Также этот объект оказался под ударом и 2 октября. Тогда в результате атаки на объекте возник пожар.
Отметим, что сегодня ночью неизвестные взломали приложение МЧС России, в результате чего россияне получили предупреждение об угрозе "движухи", а также призыв запасаться едой на несколько недель и спускаться в подвал.