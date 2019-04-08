Зеленський розповів про свій план по Донбасу

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Зеленський вважає, що формат мінського переговорного процесу треба реформувати

Кандидат у президенти на виборах в Україні Володимир Зеленський розповів про план припинення війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна".

Так, Зеленський впевнений, що мінський переговорний процес варто продовжувати, але цей формат слід реформувати.

"Для першого етапу - це припинення вогню на сході. Я думаю, ми не можемо собі дозволити будь-який довгий процес. Тому що кожен день ми починаємо ранок з новин, скільки наших хлопців загинуло на сході", - розповів він.

Крім того, Зеленський вважає, що треба відновити виплату пенсій жителям непідконтрольних територій.

"Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини. Почати платити пенсії людям", - додав він.

Зеленський також наголосив на важливості питання про вступ в НАТО, акцентувавши на необхідності референдуму з цього питання.

"Повинна бути розпочата серйозна інформаційна війна, в якій ми повинні бути переможцями", - резюмував він.

Зеленський сказав, що заради миру готовий до особистих переговорів з Володимиром Путіним. Разом з тим він підкреслив, що на поступки Москві, що включають в себе обмін територіями, він не піде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

За словами Порошенка, дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019.

РБК-Україна писало, що в Центральній виборчій комісії заявили, що офіційні дебати між кандидатами в президенти за рахунок державного бюджету відбудуться тільки в студії Національної громадської телерадіокомпанії за адресою р. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.