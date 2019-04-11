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У Зеленського назвали кроки для деокупації Донбасу

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:33
У Зеленського назвали кроки для деокупації Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський спробує об'єднати кілька векторів тиску на Росію

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський у разі обрання для посилення тиску на Росію в питанні окупованих Донбасу і Криму спробує об'єднати три вектора. Про це розповів спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, Зеленський раніше окреслив своє бачення врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Це питання дипломатії, де є три вектори тиску на РФ. Перший - "нормандський формат" і його продовження - Мінськ. Другий - це Сполучені Штати, які тиснуть на Росію, щоб примусити її до миру", - зазначив Разумков.

Він також додав, що третім вектором є Британія, яка після хімічної атаки в Солсбері посилила позицію щодо Росії.

"Тому позиція Зеленського - об'єднати всі ці три вектори, щоб більш консолідовано тиснути на РФ. Тобто, на базі "Нормандії" залучити двох підписантів Будапештського меморандуму - США і Великобританію, що дозволить швидше і ефективніше повертати тимчасово окуповані території", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що мінський переговорний процес слід реформувати.

Зазначимо, раніше також у Росії пов'язали майбутнє нормандського формату з виборами в Україні.

 

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