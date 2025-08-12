ua en ru
Эрдоган предложил Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным: в чем идея

Вторник 12 августа 2025 17:17
Эрдоган предложил Зеленскому подготовить почву для встречи с Путиным: в чем идея Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обсуждали потенциальную встречу Украины и РФ на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого лидера в соцсети X.

Как отметили в канцелярии, разговор прошел по просьбе украинской стороны.

Лидеры обсудили двусторонние отношения Украины и Турции, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Турции напомнил о прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение значимых результатов для прекращения огня и установления прочного мира.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в канцелярии.

Также Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обновлено 17:26

Глава украинского государства рассказал, что переговоры с Эрдоганом были дружественными и содержательными.

В частности, по словам Зеленского, турецкий лидер подчеркнул, что любые переговоры без Украины не приведут к устойчивому миру.

"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил президент Украины.

В свою очередь Эрдоган подтвердил готовность организовать саммит лидеров Турции, США, Украины и России.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина предложила России провести встречу на уровне лидеров до конца августа.

Также украинская сторона отмечала, что хочет участия во встрече президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин не исключил встречу с Зеленским. Но, по его мнению, "еще далеко" до выполнения необходимых для такой встречи условий.

Владимир Зеленский Владимир Путин Мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине
