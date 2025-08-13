ua en ru
Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News

Среда 13 августа 2025 18:15
Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели, - CBS News Фото: Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп (коллаж РБКК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже в конце следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По информации источников, знакомых с переговорами, США работают над местом для встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Собеседники издания сообщили, что трехсторонний саммит может состояться уже в конце следующей недели.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, на Аляске. Этот саммит будет касаться войны в Украине, но пройдет непосредственно без президента Владимира Зеленского.

Американский лидер заявлял, что он рассчитывает договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня между РФ и Украиной. Такой сценарий американский лидер считает положительным.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет заполучить Донецкую и Луганскую области.

В то же время Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.

Больше о том, что известно на сейчас о встрече Трампа и Путина и почему не будет Зеленского, - в материале РБК-Украина.

