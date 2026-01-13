Зеленский после удара РФ по энергетике: холод войну выиграть не поможет

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной массированной атаке России на Украину в ночь на сегодня. Враг выпустил почти 300 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", а также 18 баллистических и 7 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
Основной целью ударов снова стала энергетическая инфраструктура - объекты генерации и подстанции. В результате атак зафиксированы значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.
Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.
Отдельно Зеленский сообщил о ракетном ударе по почтовому терминалу в поселке Коротич на Харьковщине, который не имел никакого военного смысла. В результате атаки погибли четыре человека.
"Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Несокрушимости", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар является напоминанием о необходимости продолжения международной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.
"Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, особенно зимой. Мир может ответить на этот террор новыми пакетами помощи. Мы рассчитываем на ускорение поставок со стороны Америки и Европы", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что Россия должна осознать: холод не поможет ей выиграть войну.
Сегодня ночью российская армия осуществила очередную масштабную атаку на Киев и ряд регионов Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Около двух часов ночи столицу обстреляли баллистическими ракетами - в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова подвергся ракетному удару.
Под огнем также оказались Харьков, Одесса и Кривой Рог. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.
По информации ДТЭК, этой ночью враг снова атаковал теплоэлектростанцию, повредив оборудование.
В Воздушных силах сообщили, что противник выпустил 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300 с территории РФ и оккупированного Крыма, а также семь ракет "Искандер-К". Кроме того, было применено 293 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и других типов, около 200 из них - "Шахеды".
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.