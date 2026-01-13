Зеленський після удару РФ по енергетиці: холод війну виграти не допоможе

Основною ціллю ударів знову стала енергетична інфраструктура - об’єкти генерації та підстанції. Внаслідок атак зафіксовані значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Під ударами опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Окремо Зеленський повідомив про ракетний удар по поштовому терміналу в селищі Коротич на Харківщині, який не мав жодного військового сенсу. Внаслідок атаки загинули чотири люди.

"Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламност", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що кожен такий удар є нагадуванням про необхідність продовження міжнародної підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

"Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, особливо взимку. Світ може відповісти на цей терор новими пакетами допомоги. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань з боку Америки та Європи", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Росія має усвідомити: холод не допоможе їй виграти війну.