Зеленский после доклада ГУР раскрыл планы России на предстоящие атаки

18:11 02.06.2026 Вт
2 мин
РФ планирует сосредоточить атаки на объектах, которые она считает стратегической угрозой
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинская разведка выяснила, на каких объектах РФ может сосредоточить предстоящие атаки. Речь о конкретных оборонных компаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам президента, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. В частности, Иващенко рассказал о российском производстве ракет: объектах, количестве, расстоянии и путях поставок критических компонентов из других стран.

Украина уже готовит меры для противодействия производству ракет в РФ в координации с партнерами.

"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине - военных, политических и пропагандистских - избраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий", - добавил он.

По словам президента, для Россия считает возможность Украины производить баллистические ракеты и перехватчики для баллистики стратегической угрозой.

"Будем реагировать", - заверил Зеленский.

Удар по производству "Фламинго"

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате российского ракетного удара была уничтожена большая линия производства украинских крылатых ракет "Фламинго".

По его словам, на тот момент производственную линию релоцировали и она возобновила работу.

В мае украинские защитники использовали ракеты "Фламинго" для удара по оборонному заводу россиян в Чебоксарах, который находится в 1500 километрах от украинской границы.

