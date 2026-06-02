Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський після доповіді ГУР розкрив плани Росії на майбутні атаки

18:11 02.06.2026 Вт
2 хв
РФ планує зосередити атаки на об'єктах, які вона вважає стратегічною загрозою
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українська розвідка з'ясувала, на яких об'єктах РФ може зосередити майбутні атаки. Мова про конкретні оборонні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Українську балістику не хочуть не тільки в Росії, - Зеленський

За словами президента, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка. Зокрема, Іващенко розповів про російське виробництво ракет: об'єкти, кількість, відстань і шляхи постачання критичних компонентів з інших країн.

Україна вже готує заходи для протидії виробництву ракет у РФ у координації з партнерами.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних і пропагандистських - обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій", - додав він.

За словами президента, для Росія вважає можливість України виробляти балістичні ракети і перехоплювачі для балістики стратегічною загрозою.

"Будемо реагувати", - запевнив Зеленський.

Удар по виробництву "Фламінго"

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російського ракетного удару було знищено велику лінію виробництва українських крилатих ракет "Фламінго".

За його словами, на той момент виробничу лінію релокували, і вона відновила роботу.

У травні українські захисники використали ракети "Фламінго" для удару по оборонному заводу росіян у Чебоксарах, що за 1500 кілометрів від українського кордону

