Зеленський після доповіді ГУР розкрив плани Росії на майбутні атаки

За словами президента, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка. Зокрема, Іващенко розповів про російське виробництво ракет: об'єкти, кількість, відстань і шляхи постачання критичних компонентів з інших країн.

Україна вже готує заходи для протидії виробництву ракет у РФ у координації з партнерами.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних і пропагандистських - обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій", - додав він.

За словами президента, для Росія вважає можливість України виробляти балістичні ракети і перехоплювачі для балістики стратегічною загрозою.

"Будемо реагувати", - запевнив Зеленський.