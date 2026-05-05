Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах

12:52 05.05.2026 Вт
2 мин
Украинские ракеты преодолели более 1500 км до цели
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
Прошлой ночью Украина нанесла удары ракетами "Фламинго" по нескольким вражеским целям, среди которых и оборонный завод в Чебоксарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - отметил глава государства.

Он отметил, что украинские "Фламинго" преодолели расстояние в более 1500 километров. Президент рассказал, что то, что россияне производили на пораженном заводе, использовалось в войне против Украины.

"На пораженном военном производстве производили системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна заканчивать войну и переходить к реальной дипломатии, а также добавил, что Украина "свое предложение сделала".

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 областях страны-агрессора объявили ракетную опасность. При этом впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен в 2000 км от границы с Украиной.

Эпицентром ракетной опасности стал город Чебоксары Чувашской области РФ. Судя по публикациям OSINT-пабликов, под удар ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс", после чего начался пожар.

Отметим, эта атака на "ВНИИР-Прогресс" не является первой, однако на этот раз она была успешной. Это предприятие находилось под обстрелом в ноябре прошлого года, а также летом.

Тогда после атаки на российском заводе произошел пожар, вследствие чего его работу приостановили. Более подробно об атаке на завод в Чувашии читайте в материале РБК-Украина.

