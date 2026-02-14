ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по производству "Фламинго": Зеленский ответил, производит ли Украина ракеты сейчас

Суббота 14 февраля 2026 19:06
UA EN RU
Россия ударила по производству "Фламинго": Зеленский ответил, производит ли Украина ракеты сейчас Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали производство ракет "Фламинго". Однако сейчас уничтоженную производственную линию переместили, а производство восстановили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.

Читайте также: Уже била по целям в России. СМИ раскрыли преимущества ракеты "Фламинго" над Tomahawk

Зеленский рассказал, что Украина имеет в наличии немного ракет "Фламинго", однако страна получила результат. В частности, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".

В то же время президент подчеркнул, что надо увеличить производство "Фламинго".

"Сейчас важно увеличить количество: одну большую производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже релокировали и производство восстановили", - проинформировал Зеленский.

Удары ракетами "Фламинго" по РФ

Напомним, около недели назад в Генштабе ВСУ сообщили, что в январе Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

По данным военных, серия ударов была осуществлена с помощью ракет украинского производства с дальним радиусом действия, в частности, ракетами FP-5 "Фламинго".

В результате этих ударов часть зданий на полигоне получила повреждения различной степени, один из ангаров был существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории.

Кроме того, в ночь на 12 февраля Силы обороны поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Это произошло в районе Котлубани Волгоградской области России.

По данным Генштаба, удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Ракеты
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы