Россия ударила по производству "Фламинго": Зеленский ответил, производит ли Украина ракеты сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали производство ракет "Фламинго". Однако сейчас уничтоженную производственную линию переместили, а производство восстановили.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.

Зеленский рассказал, что Украина имеет в наличии немного ракет "Фламинго", однако страна получила результат. В частности, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".

В то же время президент подчеркнул, что надо увеличить производство "Фламинго".

"Сейчас важно увеличить количество: одну большую производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже релокировали и производство восстановили", - проинформировал Зеленский.