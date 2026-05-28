Украинскую баллистику не хотят не только в России, - Зеленский

Украина продолжает продвигать идею создания собственной баллистики и европейской антибаллистической системы, несмотря на сопротивление со стороны ряда государств и конкуренцию в оборонной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью телемарафона "Єдині новини".

Украина продвигает собственную баллистику

По словам Владимира Зеленского, украинская сторона продолжает работу над развитием собственного баллистического направления.

Президент подчеркнул, что продвижение этой идеи сопровождается сложностями, поскольку появление нового сильного игрока в сфере вооружений вызывает опасения у других стран.

"Я продвигаю эту идею, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я продвигаю идею украинской баллистики и антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет видеть не только Россия. Россия — по понятным причинам. И не только Россия — тоже по понятным причинам. Причина в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что смогу продвинуть эту идею", — заявил Зеленский.

Переговоры по антибаллистической системе

Президент также сообщил, что Украина параллельно работает над созданием европейской антибаллистической системы совместно с международными партнерами. Одним из первых участников проекта стала Швеция.

"Так же, как и продвигаем идею антибаллистики. Европейской антибаллистической системы. Мы сегодня договорились со Швецией, что будем этим заниматься. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики", — отметил глава государства.

Что планируют дальше

По словам Зеленского, Украина рассчитывает уже в течение лета расширить круг партнеров для реализации инициативы и перейти к практической работе над системой противодействия баллистическим угрозам.

"Нам еще нужны несколько партнеров. Думаю, что за лето мы сможем продвинуть и окончательно согласовать эту идею. И начнем работать, чтобы преодолеть этот баллистический вызов", — добавил президент Украины.