Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте 60+ лет
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13229 о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховонї Рады.
Теперь по обновленному закону "О воинской обязанности и военной службе" во время военного положения на контрактную службу могут принимать граждан в возрасте от 60 лет - при условии, что они признаны годными к службе военно-врачебной комиссией и имеют письменное согласие от командира воинской части.
Если лицо старше 60 лет хочет служить офицером по контракту, то командир воинской части может дать согласие только после того, как кандидатуру согласует Генштаб ВСУ или другой уполномоченный военный орган.
Порядок согласования кандидатов в возрасте от 60 лет для службы по контракту и перечень необходимых документов определяет Генштаб ВСУ или другой уполномоченный военный орган. После зачисления на службу для таких лиц устанавливается двухмесячный испытательный срок. Если во время этого срока будет выявлено, что военнослужащий не соответствует требованиям службы, контракт расторгается досрочно, а лицо увольняют.
Предельный возраст пребывания на службе для этой категории не определен. Во время военного положения контракт заключается на один год, с возможностью дальнейшего ежегодного продления. В случае отмены или прекращения военного положения такие контракты автоматически прекращаются, а военнослужащие увольняются в соответствии с законом.
Пункт 3 ч. 5 статьи 26, регулирующий основания прекращения или расторжения контракта, будет дополнен пунктами, по которым контракт, заключенный с военнослужащим 60+ будет прекращен или расторгнут:
- в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытания;
- из-за служебного несоответствия.
Контракт для добровольцев после 60 лет
В среду, 16 июля, парламент одобрил закон, который позволяет украинцам старше 60 лет добровольно поступать на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контракту.
Закон касается исключительно желающих: для подписания контракта необходимо пройти медосмотр и подтвердить пригодность по состоянию здоровья. Таким образом государство получает возможность привлекать опытных специалистов, готовых помогать армии на определенных должностях или в тылу.
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