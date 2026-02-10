Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения

Фото: Военным по "Контракту 18-24" планируют предоставлять год отсрочки после службы (Getty Images)

В Украине планируют закрепить на законодательном уровне обязательное право на годовую отсрочку для военнослужащих по "Контракту 18-24". Соответствующий законопроект уже доработан и готовится к голосованию в Верховной Раде.

По словам Федорова, возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми, которые выбирают путь защитника в возрасте от 18 до 24 лет. "Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - подчеркнул министр. Минобороны рассчитывает на поддержку народных депутатов, поскольку такие изменения являются стратегически важными для формирования профессиональной армии. В ведомстве уверены, что четкие социальные гарантии повышают доверие к государству и помогают эффективнее привлекать молодежь к обороне страны.