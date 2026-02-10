ua en ru
Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения

Вторник 10 февраля 2026 13:08
Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения Фото: Военным по "Контракту 18-24" планируют предоставлять год отсрочки после службы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине планируют закрепить на законодательном уровне обязательное право на годовую отсрочку для военнослужащих по "Контракту 18-24". Соответствующий законопроект уже доработан и готовится к голосованию в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.

Читайте также: Без ТЦК и бумаг: Минобороны тестирует онлайн-учет для мужчин 18-24 лет

По словам Федорова, возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми, которые выбирают путь защитника в возрасте от 18 до 24 лет.

"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - подчеркнул министр.

Минобороны рассчитывает на поддержку народных депутатов, поскольку такие изменения являются стратегически важными для формирования профессиональной армии. В ведомстве уверены, что четкие социальные гарантии повышают доверие к государству и помогают эффективнее привлекать молодежь к обороне страны.

"Контракт 18-24"

Напомним, в 2025 году Министерство обороны Украины запустило специальную контрактную программу для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. До достижения 25 лет участники этой программы не подлежат мобилизации.

Контракт предусматривает общую выплату 1 млн гривен: 200 тысяч гривен военный получает сразу после подписания соглашения, еще две части выплачиваются в течение службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий освобождается от мобилизации и имеет право выезжать за границу.

В Минобороны также заявляют, что после проведения необходимых экспертиз и согласований подобную модель контракта могут распространить и на другие возрастные группы.

Кроме того, программу "Контракт 18-24" уже расширили на операторов беспилотников в ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года и получать до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

В целом сумма доходов таких военнослужащих может достигать около 2 млн гривен в год.

